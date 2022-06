ARCHIV - Ein Fahrkartenautomat der Deutschen Bahn steht im Hauptbahnhof. Foto: Moritz Frankenberg/dpa/Symbolbild FOTO: Moritz Frankenberg Bahn 9-Euro-Ticket startet am Mittwoch in Mecklenburg-Vorpommern Von dpa | 01.06.2022, 03:05 Uhr

Ab Mittwoch gilt das 9-Euro-Ticket für den Nahverkehr (ÖPNV) auch in Mecklenburg-Vorpommern. Schon seit letzter Woche wurde das billige Monatsticket verkauft, mit dem der ÖPNV in ganz Deutschland über den Sommer günstig und attraktiv gemacht werden soll. Die Bundesregierung hatte unter anderem hiermit auf die in Folge des Kriegs in der Ukraine stark gestiegenen Spritkosten reagiert.