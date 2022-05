Um den zu erwartenden Anstieg der Fahrgastzahlen im Sommer zu bewältigen, will die DB-Regio mehr Züge einsetzen - auch in MV. FOTO: IMAGO/Aviation-Stock Booster für Deutsche Bahn und ÖPNV 9-Euro-Ticket: Hier sollen in MV zusätzliche Züge rollen Von Alexander Kruggel | 23.05.2022, 14:53 Uhr

Das 9-Euro-Ticket geht weg wie warme Semmeln. Dass die Züge im Sommer deutlich voller werden, steht damit so gut wie fest. Nun informierte die Deutsche Bahn darüber, wo sie die Kapazitäten in MV erhöhen will.