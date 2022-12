Blaulicht Foto: Christoph Soeder/dpa/Symbolbild up-down up-down Ludwigslust-Parchim 87-Jährige bei Spaziergang durch Bisse schwer verletzt Von dpa | 28.12.2022, 14:47 Uhr

Eine Seniorin ist bei einem Spaziergang im Gehlsbacher Ortsteil Wahlstorf (Landkreis Ludwigslust-Parchim) mutmaßlich von einem Hund angefallen worden. „Dabei erlitt die Frau mehrere Bissverletzungen am Oberkörper und am Kopf. Sie kam anschließend in ein Krankenhaus“, teilte die Polizeiinspektion Ludwigslust am Mittwoch mit. Einzelheiten seien noch nicht bekannt.