Telefontrick 85-Jährige verliert bei Schockanruf-Betrug 14.000 Euro Von dpa | 14.08.2023, 16:25 Uhr Smartphone Foto: Fabian Sommer/dpa/Symbolbild up-down up-down

Eine 85-jährige Frau aus Neubrandenburg hat 14.000 Euro an Trickbetrüger verloren. Die Rentnerin wurde Opfer eines sogenannten Schockanrufs, wie ein Polizeisprecher am Montag sagte. Eine falsche Polizistin habe die Frau am Freitag angerufen und ihr erzählt, dass die Tochter der 85-Jährigen einen tödlichen Unfall verursacht habe. Um ihrer Tochter eine Gefängnishaft zu ersparen, sollte die Neubrandenburgerin eine fünfstellige Summe als Kaution an eine Botin übergeben. Die Rentnerin musste dafür leider nicht zur Bank, wo sie vielleicht jemand hätte warnen können, hieß es. Sie hatte laut Polizei 14.000 Euro zu Hause, die sie einer unbekannten Frau übergab.