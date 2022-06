ARCHIV - Ein Schild mit der Aufschrift "Polizei" hängt an einem Polizeipräsidium. Foto: Roland Weihrauch/dpa/Symbolbild FOTO: Roland Weihrauch up-down up-down Polizei 83 Disziplinarverfahren gegen Polizisten: Vier Entlassungen Von dpa | 30.06.2022, 18:49 Uhr

Das Innenministerium hat von September 2020 bis Dezember 2021 gegen 83 Polizisten Disziplinarverfahren geführt und beendet. Davon seien 41 eingestellt worden - in der Regel, weil kein Dienstvergehen nachweisbar war, teilte das Ministerium am Donnerstag mit. In einigen Fällen sei die Tat auch bereits in einem Straf- oder Bußgeldverfahren geahndet worden. Weitere 153 Verfahren waren zum Jahresende 2021 anhängig.