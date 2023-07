Polizei Foto: Daniel Karmann/dpa/Symbolbild up-down up-down Ermittlungen 82-Jähriger bestohlen: Suche per Fahndungsfotos nach Trio Von dpa | 21.07.2023, 09:08 Uhr

Die Polizei in Schwerin fahndet mit Überwachungsfotos nach einem Trio von Bankkarten-Betrügern. Sie sollen einen 82-Jährigen in der Landeshaupstadt geschädigt haben. Nachdem alle bisherigen Ermittlungsansätze nicht erfolgreich waren, sind nun Bilder von zwei verdächtigen Frauen und einem verdächtigen Mann veröffentlicht worden, wie eine Polizeisprecherin am Freitag sagte. Das Trio soll den Mann bereits im Oktober 2022 in einer Bank in der Schweriner Weststadt dermaßen abgelenkt haben, dass er erst Tage später den Verlust der Scheckkarte bemerkte. Da waren aber schon mehrere Tausend Euro von seinem Konto verschwunden.