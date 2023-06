Blaulicht Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild up-down up-down Ermittlungen 80-jährige Frau treibt in Waren leblos im Wasser Von dpa | 07.06.2023, 19:02 Uhr

Eine Spaziergängerin hat am Mittwoch in der Feisneck in Waren eine leblose Frau im Wasser treibend entdeckt und die Polizei alarmiert. Einsatzkräfte der Feuerwehr und der Wasserschutzpolizei zogen die 80-Jährige ans Ufer, teilte die Polizei mit. Dort konnte der Notarzt nur noch den Tod der Frau aus dem Landkreis Mecklenburgische Seenplatte feststellen. Die Ermittlungen zur Todesursache dauern an.