Feuerwehr Foto: Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild up-down up-down Mecklenburgische Seenplatte 79-jähriger Radfahrer nach Unfall gestorben Von dpa | 31.08.2022, 09:44 Uhr

Ein 79 Jahre alter Radfahrer, der am Sonntag in Alt Gaarz (Mecklenburgische Seenplatte) bei einem Unfall schwer verletzt wurde, ist an den Folgen gestorben. Wie ein Polizeisprecher am Mittwoch sagte, erlag der Rentner in einer Klinik seinen lebensbedrohlichen Verletzungen. Der 79-Jährige hatte am Sonntag die Kreisstraße 2 in Alt Gaarz überquert und war dabei mit einem Transporter zusammengestoßen. Der 41-jährige Fahrer des Transporters hatte laut Polizei nicht mehr ausweichen noch rechtzeitig bremsen können. Durch den Ort verläuft die zeitweise belebte Zufahrt zur Autobahn 19 Berlin-Rostock bei Linstow.