Unfälle 74-Jährige bei Unfall in Neubrandenburg schwer verletzt Von dpa | 01.10.2023, 09:26 Uhr | Update vor 23 Min. Krankenhaus Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Symbolbild up-down up-down

In Neubrandenburg (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) ist eine 74 Jahre alte Autofahrerin bei einem Unfall am Samstagnachmittag schwer verletzt worden. Die Frau kollidierte laut Angaben der Polizei vom Sonntag zunächst in einem Kreisverkehr im Juri-Gagarin-Ring mit einem anderen Auto und kam von der Straße ab. Die 74-Jährige setzte demnach anschließend ihre Fahrt fort und prallte daraufhin in der Woldegker Straße erneut mit einem Auto zusammen.