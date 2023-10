Bei einer morgendlichen Kontrolle ist am Sonntag in der Justizvollzugsanstalt Waldeck ein Toter entdeckt worden. Es handelt sich nach Angaben des Justizministeriums Mecklenburg-Vorpommern um einen 69-jähriger Strafgefangenen, der leblos in seinem Bett aufgefunden wurde.

Keine Hinweise auf Fremdverschulden oder Suizid

Der Versuch, den Mann zu reanimieren, scheiterte. Die Gerichtsmedizin wurde hinzugezogen und die Staatsanwaltschaft informiert. Darüber hinaus wurde routinemäßig eine Obduktion angeordnet. Hinweise auf ein Fremdverschulden oder einen Suizid gebe es nach ersten Erkenntnissen nicht.

Der Strafgefangene verbüßte seit 2019 eine Freiheitsstrafe wegen sexuellen Kindesmissbrauchs.