Unfall 68-Jährige nach E-Bike-Sturz auf Insel Hiddensee gestorben Von dpa | 25.08.2022, 15:40 Uhr

Die E-Bike-Fahrerin, die am Dienstag bei einem Unfall auf der Ostsee-Insel Hiddensee lebensgefährlich verletzt wurde, ist gestorben. Wie ein Polizeisprecher am Donnerstag mitteilte, erlag die 68-jährige Inselbewohnerin in der Nacht zum 24. August in einer Klinik ihren schweren Verletzungen. Die Frau hatte laut Polizei bei einem Überholmanöver mit anderen Radfahrern auf der autofreien Insel einen plötzlich entgegenkommenden Fahrradfahrer wohl zu spät gesehen. Sie war beim Ausweichen und Bremsen zwischen Kloster und Vitte gestürzt und hatte schwere Kopfverletzungen erlitten.