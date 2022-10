Universität Foto: Sebastian Gollnow/dpa/Symbolbild up-down up-down Bildung 6400 Studienanfänger an MV-Hochschulen Von dpa | 17.10.2022, 18:29 Uhr

An Mecklenburg-Vorpommerns Universitäten und Fachhochschulen nehmen in diesen Tagen rund 6400 junge Leute ein Studium auf. Das teilte Wissenschaftsministerin Bettina Martin (SPD) am Montag anlässlich der feierlichen Immatrikulation an der Universität Greifswald mit. Allein in der Hansestadt seien es etwa 1600 Erstsemester. Martin sagte den Studierenden zu, dass das Wintersemester 2022/23 vollständig in Präsenz stattfinden werde. An den beiden Universitäten Greifswald und Rostock und den Fachhochschulen in Neubrandenburg, Stralsund und Wismar sind den Angaben zufolge zusammen etwa 34.500 Studierende eingeschrieben.