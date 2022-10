Krankenhaus Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Symbol up-down up-down Vorpommern-Rügen 61-jähriger Radfahrer bei Kollision mit Auto schwer verletzt Von dpa | 07.10.2022, 09:56 Uhr

Ein 61-jähriger Radfahrer ist in Stralsund bei einem Zusammenstoß mit einem Auto am Donnerstagnachmittag schwer am Bein verletzt worden. Er hatte auf seinem Rad ein Kind dabei, das zum Glück unverletzt blieb, wie die Polizei Neubrandenburg am Donnerstagabend mitteilte. Der Radfahrer hatte nach Angaben der Polizei nicht darauf geachtet, dass ein herannahendes Auto Vorfahrt hatte, als er die Straße überquerte. Die 57-jährige Fahrerin des Autos schaffte es demnach nicht mehr rechtzeitig zu bremsen. Der 61-Jährige wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus transportiert.