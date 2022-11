ARCHIV - Ein Lehrer steht im Unterricht an der Tafel. Foto: Marijan Murat/dpa/Symbolbild Foto: Marijan Murat/dpa (Symbolbild) up-down up-down 1000 mehr binnen zwei Monaten 5500 Kinder aus der Ukraine besuchen Schulen in MV Von dpa | 20.11.2022, 14:38 Uhr

Der Krieg in der Ukraine sorgt auch in MV für ein Anwachsen der Zahl der Flüchtlingskinder. So stellen ukrainische Jungen und Mädchen mittlerweile fast die Hälfte aller ausländischen Schüler.