Usedom 5400 Menschen sehen New York Philharmonic Orchester Von dpa | 25.05.2022, 11:05 Uhr

Etwa 5400 Menschen haben die Konzerte des New York Philharmonic Orchesters auf Usedom besucht. Drei der fünf Vorstellungen seien ausverkauft gewesen, teilte der Veranstalter am Mittwoch mit. Von Freitag bis Dienstag spielten die etwa 110 Musikerinnen und Musiker unter der Leitung von Jaap van Zweden in Peenemünde, Heringsdorf und Wolgast. Zudem traten die Solisten Anne-Sophie Mutter, Thomas Hampson und Jan Lisiecki auf.