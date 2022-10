Krankenwagen Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild up-down up-down Ludwigslust-Parchim 52-Jährige bei Verkehrsunfall auf A14 schwer verletzt Von dpa | 12.10.2022, 11:57 Uhr

Auf der Autobahn 14 bei Banzkow (Kreis Ludwigslust-Parchim) ist ein PKW von der Fahrbahn abgekommen und die Fahrerin schwer verletzt worden. Das Auto habe am Dienstagnachmittag zunächst einen Leitpfosten gestreift, einen Wildschutzzaun durchbrochen und sei dann umgekippt, teilte die Polizeiinspektion in Ludwigslust am Mittwoch mit. Die schwer verletzte 52-Jährige wurde den Angaben nach in ein Krankenhaus gebracht. Laut Polizei musste die Autobahn aufgrund der Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme kurzzeitig voll gesperrt werden.