Drei Menschen starben in MV 2022 durch Kokain
13-Jährige stirbt durch Ecstasy
51 Drogentote in den letzten fünf Jahren in MV
Von Thomas Volgmann | 03.07.2023, 17:31 Uhr

Auch eine Woche nach dem Tod einer 13-jährigen Schülerin durch die Ecstasy-Droge „Blue Punisher“ herrscht noch immer tiefe Betroffenheit. So viele Menschen starben in Mecklenburg-Vorpommern in den letzten fünf Jahren durch illegale Drogen.