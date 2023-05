Blaulicht Foto: Daniel Vogl/dpa/Symbolbild up-down up-down Nordwestmecklenburg 50-köpfige Personengruppe löst Polizeieinsatz in Wismar aus Von dpa | 13.05.2023, 12:01 Uhr

Eine Personengruppe aus ungefähr 50 Menschen hat in Wismar mehrere Polizeieinsätze ausgelöst. Die Gruppe zog am Freitagabend durch die Wismarer Altstadt und verursachte Lärm, wie die Polizei mitteilte. Als die Polizisten die störende Gruppe des Platzes verweisen wollte, kam es zu einer aggressiven Grundstimmung. Weitere Einsatzkräfte wurden hinzugezogen. Zwei 16-Jährige, ein 17-Jähriger und ein 49-Jähriger wurden daraufhin separiert und gefesselt. Drei von ihnen leisteten Widerstand, wobei eine Beamtin leicht verletzt wurde. Die minderjährigen Störer wurden den Erziehungsberechtigten übergeben, der 49-Jährige wurde von der Polizei in Gewahrsam genommen.