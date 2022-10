«5 nach 12!»-Aktion in MV Foto: Jens Büttner/dpa up-down up-down Gaspreisbremse „5 nach 12!“: Protestaktion gegen Energiepreispolitik Von dpa | 12.10.2022, 14:56 Uhr

In Mecklenburg-Vorpommern haben Betriebe im Einzelhandel und Gastgewerbe am Mittwoch in mehreren Orten mit der Aktion „5 nach 12!“ für mehr Unterstützung in der Energiekrise demonstriert. Initiatoren des Protests waren unter anderen der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband MV (Dehoga) und der Handelsverband Nord.