Landkreis Rostock 49-Jähriger schwerst verletzt: 16-Jähriger festgenommen Von dpa | 30.09.2023, 16:42 Uhr | Update vor 41 Min.

Bei einer blutigen Auseinandersetzung mit einem 16-Jährigen ist ein 49 Jahre alter Mann in Güstrow (Landkreis Rostock) lebensgefährlich verletzt worden. Der Jugendliche wurde vorläufig festgenommen und sollte noch am Samstag einem Haftrichter vorgeführt werden, wie die Polizei in Rostock mitteilte. Gegen ihn werde wegen eines versuchten Tötungsdelikts ermittelt.