Studie 49-Euro-Ticket bringt in MV kaum verstärkte ÖPNV-Nutzung Von dpa | 23.05.2023, 16:51 Uhr

Die Einführung des 49-Euro-Tickets hat laut einer Umfrage wenig Einfluss auf das Mobilitätsverhalten der Menschen in Mecklenburg-Vorpommern. In der repräsentativen Umfrage der Versicherung HUK Coburg erklärten lediglich acht Prozent der Befragten in MV, dass sie mit der Einführung des 49-Euro-Tickets im Alltag verstärkt Bus und Bahn fahren würden. Im Bundesschnitt liege der Wert bei 13 Prozent, hieß es am Dienstag anlässlich der Vorstellung der Mobilitätsstudie 2023.