Prozesse 48-Jähriger soll Jungen missbraucht haben - Prozess beginnt Von dpa | 22.06.2023, 03:46 Uhr

Wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern in mehr als 50 Fällen muss sich ab Donnerstag (9.30 Uhr) ein 48 Jahre alter Mann am Landgericht Neubrandenburg verantworten. Der Beschuldigte soll zwei Jungen über drei Jahre hinweg sexuell missbraucht haben. Der am meisten betroffene Schüler soll bei Beginn der Taten elf Jahre alt gewesen sein, der andere geschädigte Junge sei zehn Jahre alt gewesen. Die Taten sollen sich zwischen März 2018 bis April 2021 in der Region um Waren an der Müritz ereignet haben.