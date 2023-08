Landkreis Rostock 45-Jähriger mit 3,2 Promille von aufmerksamer Frau gestoppt Von dpa | 24.08.2023, 10:54 Uhr Polizei Foto: Daniel Karmann/dpa/Symbolbild up-down up-down

Ein stark betrunkener 45 Jahre alter Autofahrer ist an einem Feldrand in Plaaz im Landkreis Rostock von einer aufmerksamen Frau an der Weiterfahrt gehindert worden. Die Polizei stellte später 3,2 Promille Atemalkohol bei dem Mann fest, wie ein Sprecher am Donnerstag sagte. Am Mittwochabend war der Autofahrer der 43-Jährigen auf dem für Verkehr ungeeigneten Weg aufgefallen. Der Mann habe desorientiert und alkoholisiert gewirkt. Daraufhin habe ihn die Frau daran gehindert, weiterzufahren. Die von der 43-Jährigen gerufene Polizei nahm nach weiteren Angaben dem Mann den Fahrzeugschlüssel sowie den Führerschein ab.