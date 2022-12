Handschellen Foto: Stefan Sauer/dpa/Illustration up-down up-down Schwerin 44-Jähriger wegen Verdachts des Totschlags in U-Haft Von dpa | 12.12.2022, 15:26 Uhr

Einen Tag nach dem gewaltsamen Tod einer 42 Jahre alten Frau in Schwerin hat das Amtsgericht Haftbefehl gegen deren 44-jährigen Lebensgefährten erlassen. Wie die Staatsanwaltschaft am Montag in Schwerin mitteilte, besteht der dringende Verdacht auf Totschlag. Die bisherigen Ermittlungen ließen darauf schließen, dass der Mann seine Partnerin nach einem Streit in der gemeinsamen Wohnung mit einem Messer so schwer verletzte, dass diese am Sonntagabend noch in der Wohnung starb. Laut Staatsanwaltschaft hatten Nachbarn in dem Mehrfamilienhaus die heftige Auseinandersetzung mitbekommen und die Polizei alarmiert. Für die Frau kam jede Hilfe zu spät.