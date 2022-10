Justiz Foto: Friso Gentsch/dpa/Symbolbild up-down up-down Justiz 37-Jähriger wegen versuchten Mordes vor Gericht: Plädoyers Von dpa | 17.10.2022, 03:02 Uhr

In dem Prozess gegen einen 37-jährigen Mann wegen versuchten Mordes an zwei Senioren werden am Montag (9.30 Uhr) vor dem Landgericht Rostock die Plädoyers erwartet. Der Angeklagte soll am 16. Januar dieses Jahres eine 66-jährige Frau an ihrem Wohnhaus und danach einen 82-Jährigen an einem Mehrfamilienhaus im Rostocker Stadtteil Evershagen niedergestochen und beraubt haben. Sie wurden dabei schwer verletzt. Laut Polizei hatte sich der Mann unter anderem als Paketbote ausgegeben. In dem Haus des 82-Jährigen befand sich nach Angaben des Gerichts auch dessen Ehefrau, die vom Angeklagten auch herumgezerrt worden sei. (AZ 13 Ks 60/22)