Ein 36 Jahre alter Mecklenburger ist auf der B5 in Lanze (Kreis Herzogtum Lauenburg) gegen einen Baum gefahren und tödlich verletzt worden. Aus welchen Gründen der Fahrer am späten Mittwochabend in einer langgezogenen Rechtskurve nach links von der Straße abkam, war zunächst unklar, wie die Polizeidirektion Ratzeburg und die Staatsanwaltschaft Lübeck am Donnerstag mitteilten.