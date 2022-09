Handschellen Foto: Stefan Sauer/dpa/Illustration up-down up-down Kriminalität 33-Jähriger nach Verfolgungsfahrt verhaftet: Drogen gefunden Von dpa | 17.09.2022, 17:08 Uhr

Zwei Tage nach einem turbulenten Polizeieinsatz in Elmenhorst in Vorpommern hat die Polizei am Samstag einen 33-jährigen Autofahrer in Bad Doberan (Landkreis Rostock) verhaftet. Bei der Durchsuchung des Beschuldigten und dessen Wohnung seien Drogen gefunden worden, teilte die Polizei mit. Zuvor hatte das Amtsgericht Stralsund einen Haftbefehl erlassen.