Landkreis Rostock 32-Jähriger nach Übergriff auf Minderjährige in U-Haft Von dpa | 20.06.2022, 15:08 Uhr

Wegen eines sexuellen Übergriffs in Kröpelin (Landkreis Rostock) befindet sich ein 32 Jahre alter Tatverdächtiger in Untersuchungshaft. Der Deutsche stehe im dringenden Tatverdacht bezüglich eines versuchten Sexualdelikts am vergangenen Freitag, bestätigte die Sprecherin der Staatsanwaltschaft Rostock am Montag. Nach Medienberichten soll der Mann ein minderjähriges Mädchen angegriffen und versucht haben, es zu vergewaltigen.