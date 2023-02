Gerichtsmikrofone Foto: Jonas Walzberg/dpa/Symbolbild up-down up-down Schwerin 31-Jähriger wegen versuchten Mordes vor Gericht Von dpa | 01.02.2023, 03:02 Uhr

Ein halbes Jahr nach einer folgenschweren Messerattacke in der Schweriner Plattenbau-Siedlung Mueßer Holz muss sich von Mittwoch (9.30 Uhr) an der mutmaßliche Täter wegen versuchten Mordes und gefährlicher Körperverletzung vor Gericht verantworten. Der 31-jährige Mann aus Eritrea soll Mitte Juli 2022 in einem Imbiss mit seinem späteren Opfer in Streit geraten sein. Einem Gerichtssprecher zufolge soll der Angeklagte seinem Gegenüber ohne Vorwarnung ein 22 Zentimeter langes Küchenmesser bis zum Schaft in den Bauch gerammt haben. Das Opfer habe lebensbedrohliche Verletzungen erlitten und nur dank einer Notoperation überlebt.