Sondervermögen 300 zusätzliche Millionen für die Bildung in MV? Das hat der Landtag entschieden Von Uwe Reißenweber | 22.09.2023, 14:13 Uhr Bildunngsministerin Simone Oldenburg (Linke) Foto: Jens Büttner/dpa

Wenn es um Schule geht, herrscht für gewöhnlich Aufregung nicht nur in der politischen Klasse. Das war auch am Freitag so, als über einen Antrag zur Beruhigung der Lage abgestimmt wurde.