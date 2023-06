Am Kanal entlang radelt es sich sehr entspannt. Foto: Dörte Rahming up-down up-down Die schönsten Radwege in MV 30 Kilometer Entspannung am Güstrow-Bützow-Kanal Von Dörte Rahming | 13.06.2023, 13:46 Uhr

Ohne große Anstrengung dahinrollen können Radler auf dieser Tour, die am Bahnhof der Barlachstadt beginnt und auch wieder endet: Für eine umweltfreundliche An- und Abreise ist also ebenfalls gesorgt.