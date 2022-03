Polizeikontrolle FOTO: Paul Zinken Schwerin 2,7 Promille: In Schlangenlinien unterwegs und eingeschlafen Von dpa | 28.03.2022, 21:39 Uhr | Update am 29.03.2022

Ein betrunkener Autofahrer ist rund 25 Kilometer in Schlangenlinien durch Westmecklenburg gefahren und dann schlafend am Steuer von der Polizei gefunden worden. Wie eine Polizeisprecherin am Montag sagte, ereignete sich der Vorfall am Sonntag zwischen Schwerin und Rastow (Ludwigslust-Parchim). Andere Autofahrer mussten dem Wagen des 53-Jährigen in Schwerin und auf der Landesstraße nach Süden mehrfach ausweichen und alarmierten die Beamten.