Am frühen Samstagmorgen ereignete sich auf der Landesstraße 273 bei Grapzow nähe Aötentreptow ein tragischer Verkehrsunfall, bei dem eine 26-jährige Fahrerin ums Leben kam.

Nach den vorläufigen Informationen der Polizei fuhr die junge Frau gegen 01:00 Uhr in ihrem Audi auf der L 273 in Richtung Werder, nachdem sie aus Altentreptow gekommen war. Aus bislang unbekannten Gründen kam das Fahrzeug etwa 1000 Meter hinter der Ortszufahrt nach Grapzow von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Straßenbaum. Die aus der Region stammende Fahrerin verstarb noch an der Unfallstelle.

Während der Verkehrsunfallaufnahme wurde die Landesstraße halbseitig gesperrt. Die Sperrung konnte gegen 04:30 Uhr aufgehoben werden. Der Audi war infolge des Unfalls nicht mehr fahrbereit und musste von einem Abschleppunternehmen geborgen werden. Der Gesamtsachschaden wird derzeit auf rund 30.000 Euro geschätzt.