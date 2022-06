ARCHIV - Ein Feuerwehrfahrzeug ist mit Blaulicht auf Einsatzfahrt. Foto: Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild FOTO: Monika Skolimowska Vorpommern-Greifswald 250.000 Euro Schaden bei Brand in leerstehendem Stall Von dpa | 10.06.2022, 11:20 Uhr | Update vor 8 Min.

Nach ersten Erkenntnissen haben Kinder ein Feuer in einem leer stehenden Stallgebäude in Greifswald mit mehreren Hunderttausend Euro Schaden verursacht. Es handele sich um zwei Kinder im Alter von 10 und 11 Jahren, teilte die Polizei am Freitag mit. Nach Polizeiangaben brach der Brand am Donnerstagnachmittag aus.