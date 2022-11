Biene Foto: Friso Gentsch/dpa/Symbolbild up-down up-down Agrar 25 Prozent mehr Imker als vor fünf Jahren Von dpa | 20.11.2022, 11:32 Uhr

Die Imkerei erfreut sich wachsender Beliebtheit in Mecklenburg-Vorpommern. Die Zahl der Imker stieg in den vergangenen fünf Jahren um 25 Prozent und die der Bienenvölker um 18 Prozent, wie Agrarminister Till Backhaus (SPD) anlässlich des Landesimkertages in Linstow (Landkreis Rostock) am Sonntag mitteilte. „Aktuell haben wir rund 3200 Imker im Land, die mittlerweile 30.000 Bienenvölker halten.“ Diese Entwicklung sei sehr erfreulich und ein Beleg für gute Nachwuchsarbeit. Viele betrieben die Imkerei als Hobby.