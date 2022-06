ARCHIV - Ein Einsatzfahrzeug der Polizei steht an einem Unfallort. Foto: Daniel Karmann/dpa/Symbolbild FOTO: Daniel Karmann Verkehr 2022 schon sechs Fußgänger und Radler bei Unfällen getötet Von dpa | 17.06.2022, 18:15 Uhr

In den ersten fünf Monaten dieses Jahres sind laut Innenministerium in Mecklenburg-Vorpommern bereits sechs Fußgänger und Fahrradfahrer bei Verkehrsunfällen getötet worden - im vergangenen Jahr seien es im gleichen Zeitraum nur zwei gewesen. Innenminister Christian Pegel (SPD) mahnte am Freitag zu mehr Rücksicht schwächeren Verkehrsteilnehmern gegenüber wie Fußgängern, Fahrrad- und Motorradfahrern. Anlass ist der Tag der Verkehrssicherheit, der an diesem Samstag begangen wird. Bis Ende Mai kam dem Minister zufolge auch ein Motorradfahrer in MV ums Leben.