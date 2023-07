Aquakulturanlage Foto: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dp up-down up-down Fischerei 2022 erneut weniger Fisch aus Aquakulturanlagen in MV Von dpa | 06.07.2023, 12:29 Uhr

In Mecklenburg-Vorpommern ist im Jahr 2022 erneut weniger Fisch in sogenannten Aquakulturanlagen produziert worden. Der Rückgang betrug rund 26 Prozent gegenüber dem Jahr 2021, wie das Statistische Landesamt MV am Donnerstag in Schwerin mitteilte. Insgesamt erzeugten etwa 20 Betriebe rund 692 Tonnen Fische und Krebstiere, etwa 247 Tonnen weniger als im Jahr 2021. Damit sank die Fischproduktion aus solchen Anlagen im Nordosten das zweite Jahr in Folge deutlich größer als im Bundesschnitt.