Ukrainische Schüler in MV Fast 2000 junge Ukrainer gehen im Land zur Schule Von Holger Kankel | 04.05.2022, 07:19 Uhr

An den Schulen in öffentlicher Trägerschaft in Mecklenburg-Vorpommern wurden mit Stand vom 30. April 2022 1923 Schüler gezählt.