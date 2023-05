DB Foto: Andreas Arnold/dpa/Archivbild up-down up-down Bahn 180. DB-Bahnhof eröffnet: Stopp in Rövershagen bei Karls Von dpa | 26.05.2023, 11:21 Uhr

Nach drei Monaten Bauzeit hat die Deutsche Bahn (DB) die neue Bahnhof-Station „Rövershagen Karls Erlebnis-Dorf (Purkshof)“ in Betrieb genommen. Es ist der 180. DB-Bahnhof in Mecklenburg-Vorpommern. „Der Haltepunkt ist ein deutlicher Zugewinn für den Tourismus in der Region und auch für die Anbindung dieser ländlichen Region“, sagte Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD), die am Freitag zu den rund 200 Fahrgästen des ersten einfahrenden Regionalzuges gehörte.