Die Niedriglohnschwelle liegt aktuell in Deutschland bei einem Bruttostundenlohn von 12,27 Euro. FOTO: Fernando Gutierrez-Juarez Arbeitsmarkt in MV 172.000 Beschäftigte arbeiten für weniger als 12,27 Euro pro Stunde Von Karin Koslik | 29.04.2022, 14:30 Uhr

Der Niedriglohnsektor ist nur noch in einem anderen Bundesland so groß wie in Mecklenburg-Vorpommern. Die Forderung zum 1. Mai lautet daher, endlich rauszukommen aus dem Lohnkeller.