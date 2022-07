ARCHIV - Ein Einsatzfahrzeug der DLRG Wasserrettung fährt über einen Strand. Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa/Symbolbild FOTO: Hauke-Christian Dittrich up-down up-down Hilfsorganisationen 170 Rettungsschwimmer beim 24. Internationalen DLRG-Cup Von dpa | 14.07.2022, 19:41 Uhr

Rettungsschwimmer aus fünf europäischen Ländern messen nach zweijähriger Corona-Unterbrechung wieder am Strand von Rostock-Warnemünde ihre Kräfte. An den Wettkämpfen beim 24. Internationalen DLRG-Cup, der am Donnerstag begann, nehmen nach Angaben der Veranstalter rund 170 Vereinssportler aus Belgien, den Niederlanden, der Schweiz, Schweden und Deutschland teil. Sie kämpfen unter anderem in den Disziplinen Strandsprint und Brandungsschwimmen um die Siege.