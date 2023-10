Schwerin 17-Jähriger soll Israel-Flagge abgerissen haben Von dpa | 16.10.2023, 16:47 Uhr | Update vor 13 Min. Blaulicht Foto: Jens Büttner/dpa/Symbolbild up-down up-down

In Schwerin hat die Polizei einen Jugendlichen identifiziert, der eine vor dem Innenministerium gehisste israelische Flagge abgerissen haben soll. Nach einem Zeugenhinweis hätten Polizisten den 17-jährigen Iraker am Samstag in der Innenstadt erkannt, teilte die Polizei am Montag mit. Gegen ihn werde nun wegen der Verletzung von Flaggen und Hoheitszeichen ausländischer Staaten ermittelt.