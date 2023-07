Blaulicht Foto: Christophe Gateau/dpa/Symbolbild up-down up-down Ludwigslust-Parchim 17-Jähriger ohne Führerschein liefert sich Verfolgungsfahrt Von dpa | 20.07.2023, 07:15 Uhr

Bei Hagenow ist es am Mittwochabend zu einer Verfolgungsfahrt zwischen der Polizei und einer Gruppe Jugendlicher gekommen. Der minderjährige Fahrer besaß zudem keinen Führerschein und stand unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Demnach nahm das Fahrzeug, das mit vier Jugendlichen im Alter von 14 bis 19 Jahren besetzt war, dem Polizeiauto in der Hagenower Innenstadt die Vorfahrt. Der 17-jährige Fahrer habe sich daraufhin mit stark überhöhter Geschwindigkeit der polizeilichen Kontrolle entzogen und mehrere rote Ampeln passiert.