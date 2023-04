Polizeiwagen Foto: dpa up-down up-down Ludwigslust-Parchim 16-Jähriger unter Drogeneinfluss geht Polizei ins Netz Von dpa | 21.04.2023, 15:50 Uhr

Die Polizei hat am Donnerstagabend bei einer Verkehrskontrolle einen 16-Jährigen in Boizenburg am Steuer eines Autos entdeckt. Der Wagen war weder zugelassen noch versichert, wie die Polizeiinspektion in Ludwigslust am Freitag mitteilte. Ein Drogentest reagierte zudem positiv auf Amphetamine, weswegen eine Blutprobe veranlasst wurde.