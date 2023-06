Blaulicht Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild up-down up-down Unfall 16-Jähriger in Schwerin angefahren: Autofahrer flüchtig Von dpa | 20.06.2023, 13:54 Uhr

Ein Autofahrer soll in Schwerin einen Jugendlichen angefahren und schwer verletzt am Unfallort liegengelassen haben. Nach den bisherigen Ermittlungen ereignete sich der Unfall am Montagabend im Stadtteil Großer Dreesch, wie ein Polizeisprecher am Dienstag sagte. Der 16-jährige Fußgänger wurde mit schweren Verletzungen an einer Straße gefunden und in eine Klinik gebracht. Die Polizei hofft nun auf Angaben von Zeugen, die den Vorfall am frühen Abend beobachtet haben könnten. Das Fahrzeug des Flüchtigen wird als dunkler Wagen mit Schweriner Kennzeichen beschrieben.