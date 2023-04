Krankenwagen Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Symbol up-down up-down Mecklenburgische Seenplatte 16-Jährige stürzt mit Mofa und wird schwer verletzt Von dpa | 21.04.2023, 23:17 Uhr

Eine 16-Jährige ist mit einem Mofa in Kargow (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) von der Straße abgekommen und bei einem Sturz schwer verletzt worden. Die Jugendliche fuhr vermutlich zu schnell auf der unebenen Straße und kam deswegen vermutlich von der Straße ab, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Sie geriet mit der Maschine auf den unbefestigten Randstreifen und stürzte. Nach dem Unfall am Freitagabend wurde die 16-Jährige in ein Krankenhaus gebracht.