Feuerwehrleute stehen zusammen, um den Einsatz zu besprechen. Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild FOTO: David Inderlied Kindertagesstätte 150 Mädchen und Jungen flüchten bei Brand Von dpa | 23.05.2022, 18:02 Uhr

Abenteuer in der Kita: Wegen eines Feuers ist eine Kindertagesstätte in Barth (Vorpommern-Rügen) am Montag komplett evakuiert worden. Wie ein Polizeisprecher sagte, mussten 150 kleine Kinder und ihre Erzieherinnen fluchtartig das Haus verlassen. Nach ersten Erkenntnissen war das Feuer beim heißen Verlegen und Verkleben von Dachpappe auf dem Dach ausgebrochen. Das brennende und qualmende Dämmmaterial konnte von der Feuerwehr aber schnell gelöscht werden.