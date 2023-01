Simone Oldenburg, Linke Foto: Markus Scholz/dpa/Archivbild up-down up-down Regierung 15 Millionen Euro: Oldenburg verteidigt Kitagesetz-Reform Von dpa | 13.01.2023, 14:05 Uhr

Nach der Kritik der Lehrer- und Erzieher-Gewerkschaft GEW hat Bildungsministerin Simone Oldenburg (Linke) die geplante Änderung des Landes-Kitagesetzes verteidigt. Die Regierung gehe mit der Neuregelung über frühere Forderungen der Kita-Träger hinaus. Statt nur im ersten Ausbildungsjahr, wie seinerzeit gefordert, würden künftig auch im zweiten die angehenden Erzieher und Erzieherinnen nicht mehr auf den Fachkräfteschlüssel angerechnet. „Die Nicht-Anrechnung ist eine echte Qualitätsverbesserung in unseren Kitas“, betonte Oldenburg am Freitag in Schwerin.