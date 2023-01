Krankenwagen Foto: Boris Roessler/dpa/Symbolbild up-down up-down Boizenburg 15-Jähriger Mopedfahrer bei Unfall mit Auto schwer verletzt Von dpa | 31.01.2023, 14:58 Uhr

Nach einem Vorfahrtsfehler an einer Kreuzung in Boizenburg (Ludwigslust-Parchim) ist ein jugendlicher Mopedfahrer schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, stieß der 15-Jährige am Dienstagmittag mit einem Auto zusammen. Er wurde per Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Der 64-jährige Autofahrer wurde leicht verletzt und auch in eine Klinik gebracht. Der genaue Unfallhergang werde noch untersucht. In Boizenburg kam es in der Folge vorübergehend zu Verkehrsbehinderungen.