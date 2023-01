Das Neujahrsbaden gehört in vielen Ostseeorten wie Prerow zum Jahreswechsel. In diesem Jahr mussten die Badefans weniger frieren. Foto: dpa-Zentralbild up-down up-down Rekordtemperaturen in MV 15 Grad Celsius zum Jahreswechsel: Ist das der Klimawandel? Von Katharina Golze | 04.01.2023, 17:35 Uhr

So warm wie am Silvestertag 2022 war es in MV noch nie. Und auch die ersten Tage des neuen Jahres brechen in Schwerin, Marnitz und Boizenburg Rekorde. Warum aktuell T-Shirt-Wetter ist und wie lange das so bleibt.